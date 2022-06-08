Шведская компания IKEA продает часть бизнеса в России. Речь идет об "Икано Банке", который занимался выдачей кредитов клиентам IKEA. "Кредит Европа Банк" покупает его.

Хотя недавно мебельная компания возобновила работу отдела обмена и возврата товара. Вернуть можно и подарочные сертификаты, которые не получится использовать за границей – деньги переведут обратно на карту.

Что еще сейчас происходит в компании – попытались разобраться в сюжете телеканала Москва 24.