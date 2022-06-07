В Госдуме назвали поддержку отечественных брендов правильной мерой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев прокомментировал заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о выделении 500 миллионов рублей на поддержку продвижения российских брендов.
Он назвал эту меру правильной.
"Она даст возможность нашим производителям через средства массовой информации стать известными широкому кругу потребителей", – сказал Нифантьев в беседе с RT.
Парламентарий выразил мнение, что эта сумма является только началом кампании по продвижению отечественных брендов.
Ранее Мантуров заявил, что правительство просубсидирует поддержку продвижения отечественных брендов. По его словам, на эти цели будет выделено 500 миллионов рублей.
До этого глава Минпромторга РФ заявил, что уход некоторых торговых марок с российского рынка не вызовет проблем у покупателей. Министр подчеркнул, что в настоящее время в России есть свыше тысячи отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров. В будущем в стране могут появиться новые сети и торговые марки. Власти планируют оказывать поддержку компаниям, занимающим освободившиеся ниши рынка.
Перебоев с поставками одежды в России не будет – Минпромторг
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