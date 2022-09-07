СДЭК начал продавать товары ушедшей из РФ IKEA через Турцию

Привезти товары IKEA теперь можно из Турции. Такую услугу предлагает CDEK.Shopping.

В доступе есть 500 позиций. Сроки доставки – только на октябрь, а цены повыше, чем были в российских магазинах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.