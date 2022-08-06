Москвичам рассказали о параллельном импорте косметики

Минпромторг разрешил параллельный импорт парфюмерии и косметики нескольких западных брендов. Что теперь появится на прилавках, сколько эта косметика будет стоить и как защититься от контрафакта?

Поставки зарубежных брендов уже сокращаются – магазины получают последние товары, новых коллекций не ожидается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.