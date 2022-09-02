Новости последнего часа: в России продлят программу параллельного импорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программу параллельного импорта в России продлят. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Пассажиры в Луганске могут оплатить проезд в транспорте по карте "Тройка". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Конфликт на Украине привел к катастрофическому ослаблению ЕС. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.