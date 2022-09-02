В Сбербанке не исключили, что рост цен на новостройки в России сойдет на нет

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Рост цен на новостройки, который наблюдался в России в 2020–2021 годах, сойдет на нет, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Мы ориентируемся на то, что <...> стоимость жилья будет зафиксирована более-менее на действующем уровне минимум до начала 2023 года", – сказал он в интервью РИА Недвижимость.

По словам Попова, по результатам первой половины текущего года в РФ отмечается небольшое падение стоимости жилья – менее 10%. При этом он подчеркнул, что подобная ситуация не является свидетельством обвала рынка недвижимости. Он также не исключил, что снижаться будет и ключевая ставка.

"При этом предложение на рынке новостроек остается прежним, не падает, и эти два фактора вместе как раз говорят в пользу "стабильных" прогнозов, без поводов для паники", – пояснил Попов.

Ранее сообщалось, что российские строительные компании увеличили количество скидок, бонусов и рассрочек на рынке новостроек. Как отмечала замглавы ипотечного департамента риелторской компании "Этажи" Татьяна Решетникова, количество спецпредложений для граждан на первичном рынке недвижимости достигло рекордных значений.

