Владельцев Lada Granta попросили не выезжать из России

Вместе с машиной – расписка о невыезде. С неожиданным требованием столкнулись клиенты автосалонов.

Почему покупателей Lada Granta просят не покидать пределы России и Белоруссии? В какой комплектации доступны новые модели и сколько они стоят?

Обо всем этом – в сюжете телеканала Москва 24.

