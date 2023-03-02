Дефицит федерального бюджета превысил годовой план к концу февраля

Дефицит федерального бюджета к концу февраля превысил годовой план. Однако Минфин не меняет свои прогнозы по итогу 2023 года.

Среди причин дефицита эксперты называют технический фактор, связанный с переходом на новый механизм уплаты налогов. Это связано с введением единого налогового платежа. Теперь все отчисления в казну происходят только в конце месяца, а не распределены по разным датам, как было раньше.

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