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Экономика

Дефицит федерального бюджета превысил годовой план к концу февраля

Дефицит федерального бюджета превысил годовой план к концу февраля

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Дефицит федерального бюджета к концу февраля превысил годовой план. Однако Минфин не меняет свои прогнозы по итогу 2023 года.

Среди причин дефицита эксперты называют технический фактор, связанный с переходом на новый механизм уплаты налогов. Это связано с введением единого налогового платежа. Теперь все отчисления в казну происходят только в конце месяца, а не распределены по разным датам, как было раньше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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