Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

В среду, 1 марта, в Москве запустили движение по БКЛ – самой протяженной в мире кольцевой линии метро. В церемонии открытия приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Президент в режиме видеосвязи поздравил москвичей и власти столицы с запуском, а также поблагодарил сотрудников метрополитена и метростроевцев за работу. В эксплуатацию ввели девять станций: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый Бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

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