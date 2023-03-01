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Транспорт

Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

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В среду, 1 марта, в Москве запустили движение по БКЛ – самой протяженной в мире кольцевой линии метро. В церемонии открытия приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Президент в режиме видеосвязи поздравил москвичей и власти столицы с запуском, а также поблагодарил сотрудников метрополитена и метростроевцев за работу. В эксплуатацию ввели девять станций: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый Бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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