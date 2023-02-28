В Кремле пообещали серьезный разговор на коллегии ФСБ

Фото: kremlin.ru

На коллегии ФСБ России с участием Владимира Путина состоится серьезный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будет выступление президента, часть которого будет открытой. Будет в закрытом режиме большое, объемное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента. Значение службы в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор", – цитирует его РИА Новости.

В пресс-службе Кремля пояснили, что в рамках заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году и определены приоритетные направления на 2023 год.

До этого коллегия ФСБ с участием российского лидера состоялась 24 февраля 2021 года. Заседание в текущем году станет первым с момента начала спецоперации на Украине.

До этого Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ по теме борьбы с терроризмом.

Глава государства заявил, что борьба с терроризмом является чрезвычайно важным фактором обеспечения безопасности страны. В ходе мероприятия президент и участники заседания заслушали несколько докладов.



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