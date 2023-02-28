Путин открыт для любых контактов, которые помогут РФ в достижении ее целей – Песков

Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко

Владимир Путин был и остается открытым для всех контактов, которые могут помочь РФ достигнуть собственных целей предпочтительно мирным путем. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью газете "Известия".

Песков напомнил слова канцлера Германии Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона, которые неоднократно заявляли, что продолжат общаться с президентом РФ и будут вместе искать пути выхода из конфликта на Украине.

Тем не менее, как отметил пресс-секретарь президента России, никаких реальных инициатив с их стороны не было в последнее время. При этом и Франция, и Германия косвенно принимают участие в боевых действиях на стороне Украины, что ставит под вопрос их потенциал как посредника в переговорах, добавил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что на Украине есть силы, которые недовольны нынешним киевским режимом и которые способны вести переговоры с Россией.

По словам Пескова, начать мирные переговоры с этими силами Россия может после достижения целей спецоперации.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Украины нет иного варианта урегулировать конфликт, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.

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