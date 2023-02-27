Песков заявил о дефиците выбора объектов для западных санкций

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что против РФ продолжают вводить новые санкционные меры, однако уже наблюдается дефицит для выбора объектов.

"Видно, что у них наблюдается определенный дефицит для выбора объектов для санкционирования. Этим объясняется нелогичное включение в список тех или иных физлиц или юридических лиц", – отметил он.

Песков уверен, что ограничительные меры будут вводить и дальше, однако, по его мнению, они будут становиться все более абсурдными. Под санкции подпадут новые граждане и организации, предупредил он.

Ранее санкции в отношении России расширили Соединенные Штаты. Так, Минторг страны ввел экспортные ограничения в отношении 76 предприятий из РФ. Под санкции американского Минфина подпали 11 российских банков. Также ограничительные меры затронули чиновников, в том числе вице-премьера Татьяну Голикову, министров и глав регионов.



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