Евросоюз заблокировал почти половину экспорта в Россию с учетом нового пакета санкций

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Почти половину европейского экспорта в Россию затрагивают ограничения после введения десятого пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии.

Новые торговые ограничения затрагивают поставки в РФ электронных компонентов, товаров двойного назначения, тяжелой строительной техники и некоторых редкоземельных элементов на сумму 11,4 миллиарда евро. Они дополнили запрет на экспорт на 32,5 миллиарда евро, который был принят ранними пакетами санкций.

"С учетом сегодняшнего пакета Евросоюз в общей сложности ввел санкции против почти половины (49%) своего экспорта в Россию, по данным на 2021 год", – указано в документе.

В санкционный список ЕС также попали "Тинькофф", Росбанк и Альфа-Банк. Данные финансовые организации, по мнению Евросоюза, осуществляют деятельность, обеспечивающую доходы российского правительства.

Ранее санкции в отношении РФ значительно расширили США. Минторг страны ввел экспортные ограничения в отношении 76 предприятий из РФ. Кроме того, санкции американского Минфина коснулись 11 российских банков. Ограничительные меры затронули и чиновников, в том числе вице-премьера Татьяну Голикову, министров и глав регионов.

ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкции

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