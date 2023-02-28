Путин заявил о необходимости пресечь попытки по расколу российского общества

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Владимир Путин сообщил о необходимости пресечь попытки тех, кто пытается расколоть российское общество. Такое заявление президент сделал в ходе коллегии ФСБ России.

Глава государства отметил, что особое внимание следует уделить лицам, использующим сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию в качестве оружия в попытках расколоть общество.

"Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", – заявил президент РФ.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что на коллегии ФСБ ожидается серьезный разговор. Помимо этого, на встрече планировали обсудить итоги работы ФСБ за 2022 год и определить приоритетные направления на 2023 год.

Последнее заседание коллегии ФСБ РФ состоялось 24 февраля 2021 года. Организованное в 2023 году заседание стало первым после начала спецоперации на Украине.

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