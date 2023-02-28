Ми-8 в Мурманской области выполнял рейс в плохую погоду

Фото: телеграм-канал ''112''

Первый заместитель генерального директора АО "Волгоградское авиационное предприятие" Александр Воробьев оценил готовность вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Мурманской области, к перелету. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вертолет Ми-8 был в состоянии летной годности. Полет выполнялся в сложных метеоусловиях", – заявил эксперт.

В момент авиаперелета на борту вертолета были девять человек, в том числе пять пассажиров, рассказал Воробьев. На данный момент, по его словам, они вывезены с места происшествия.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в трех километрах от аэропорта Мурманска разбился вертолет. Поступили данные о четырех пострадавших.

По предварительной информации, причиной крушения Ми-8 могла стать ошибка пилотирования. В результате инцидента одному из пассажиров и пилоту потребовалась медицинская помощь в больнице.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Его инициировали по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ.



Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Мурманской области

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Мурманской области

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