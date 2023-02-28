18:04Происшествия
Ми-8 в Мурманской области выполнял рейс в плохую погоду
Фото: телеграм-канал ''112''
Первый заместитель генерального директора АО "Волгоградское авиационное предприятие" Александр Воробьев оценил готовность вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Мурманской области, к перелету. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вертолет Ми-8 был в состоянии летной годности. Полет выполнялся в сложных метеоусловиях", – заявил эксперт.
В момент авиаперелета на борту вертолета были девять человек, в том числе пять пассажиров, рассказал Воробьев. На данный момент, по его словам, они вывезены с места происшествия.
Ранее сообщалось, что 28 февраля в трех километрах от аэропорта Мурманска разбился вертолет. Поступили данные о четырех пострадавших.
По предварительной информации, причиной крушения Ми-8 могла стать ошибка пилотирования. В результате инцидента одному из пассажиров и пилоту потребовалась медицинская помощь в больнице.
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Его инициировали по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ.
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Мурманской области
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Мурманской области
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