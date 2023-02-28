Пассажир и пилот попали в больницу после жесткой посадки вертолета под Мурманском

Фото: 51.mchs.gov.ru

Пассажир и пилот вертолета, совершившего жесткую посадку под Мурманском, были доставлены в больницу. О состоянии пострадавших рассказали в ЕДДС Ловозерского района.

"Госпитализированы два человека: пилот с серьезной черепно-мозговой травмой и пассажир с сотрясением мозга", – передает ТАСС сообщение специалистов.

В свою очередь, глава региона Андрей Чибис заверил, что их жизни ничего не угрожает. По его словам, спасатели и медики оперативно сработали на месте происшествия. Губернатор поблагодарил бригады за оказанную помощь.

Вертолет потерпел крушение при заходе на посадку 28 февраля. Ранения и травмы в результате аварии получили четыре человека.

По данным МЧС РФ, в момент крушения на борту воздушного судна находились девять человек, трое из них – члены экипажа. Погибших в результате происшествия не обнаружено.

Позже появилась информация о том, что причиной аварии могли стать ошибка пилотирования и неисправность вертолета.



Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

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