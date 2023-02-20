11:13Происшествия
Причиной ЧП с Ми-8 в Кузбассе могла стать ошибка пилотирования
Фото: TACC/Павел Кассин
Ошибка пилотирования могла стать причиной аварийной посадки Ми-8 в Кузбассе. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Среди возможных причин аварийной посадки вертолета Ми-8 рассматривается ошибка пилотирования", – отметил собеседник агентства.
В качестве еще одной причины происшествия рассматривают неисправность вертолета.
Как сообщили агентству в администрации Междуреченского района Кузбасса, информации о пострадавших у местных властей нет. При этом в администрации проинформированы о произошедшем.
ЧП произошло в районе горы Топхан. По данным оперативных служб, в результате происшествия погиб один человек. Еще один пассажир получил ранения.
Согласно информации оперативных служб, всего на борту вертолета находились 10 человек.
Ошибка пилотирования могла стать причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 в Кузбассе
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