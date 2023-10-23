Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 19:30

Экология

Ученые назвали разрушение ледников Западной Антарктиды неизбежным

Ученые назвали разрушение ледников Западной Антарктиды неизбежным

Уровень воды в бассейне Амазонки упал до минимального значения за 120 лет

"Мой район. Обратная связь": коммунальный флот столицы собрал около 600 тонн мусора

Новости мира: десятки палестинцев пострадали в столкновениях с силовиками Израиля

Новости часа: 850 москвичей выступят на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Новости часа: Собянин рассказал, как возле станций МЦД создается комфортная среда

Новости часа: Собянин рассказал о выпуске компьютерной техники и электроники в Москве

Запасы пресной воды в Стамбуле истощились

"Актуальный репортаж": московские волонтеры приняли участие в очищении берегов Байкала

Сотни волонтеров приехали на Байкал очищать 10 километров береговой линии

Британские ученые назвали разрушение ледников Западной Антарктиды неизбежным. Ледовый щит продолжит быстро таять и в ближайшие столетия распадется на части.

Ранее от Антарктиды откололся один из самых крупных айсбергов в истории. Его площадь сопоставима с территорией Московской области.

По словам ученых, снижение выбросов парниковых газов защитит другие ледники Антарктиды от распада. Это также поможет уменьшить скорость, с которой будет повышаться уровень моря в будущем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экологиявидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика