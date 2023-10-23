Британские ученые назвали разрушение ледников Западной Антарктиды неизбежным. Ледовый щит продолжит быстро таять и в ближайшие столетия распадется на части.

Ранее от Антарктиды откололся один из самых крупных айсбергов в истории. Его площадь сопоставима с территорией Московской области.

По словам ученых, снижение выбросов парниковых газов защитит другие ледники Антарктиды от распада. Это также поможет уменьшить скорость, с которой будет повышаться уровень моря в будущем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.