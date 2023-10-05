Экспедиция в морях Дальнего Востока не выявила изменений радиационного фона

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Экспедиция на научно-исследовательском судне "Академик Лобанов" не выявила изменений радиационного фона в морях Дальнего Востока после сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщает ТАСС.

Заведующий лабораторией физической океанологии Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук Вячеслав Лобанов сообщил, что работы проводились у берегов Камчатки, на северо-восточном шельфе Сахалина в Охотском море и в Японском море.

Основной целью экспедиции была оценка абиотических факторов, которые могут представлять риски морской экосистемы Камчатки.

"Кроме этого, задача была снять фон радиоактивный, то есть оценка содержания трития и других радионуклидов для того, чтобы впоследствии уже оценить, насколько повлияет вот этот слив обогащенных, очищенных, накопленных вод", – рассказал Лобанов.

Он уточнил, что измерения были проведены в районе Курил, в районе Камчатки, в районе Сахалина и в Японском море и на данный момент никаких изменений выявлено не было.

24 августа Япония начала сброс воды в океан с "Фукусимы", первый этап сброса продлился 17 дней, сам процесс сброса займет 30 лет. Для проведения данной работы был построен специальный тоннель, который уходит от берега на километр.

Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы.

27 августа местные власти заявляли, что концентрация трития в пробах воды из 11 различных точек после начала сброса радиоактивной воды находится ниже минимального порога выявления.



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