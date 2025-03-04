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04 марта, 19:15

Экология

Новости регионов: спасатели возобновили поиски пятен мазута в акватории Анапы

Новости регионов: спасатели возобновили поиски пятен мазута в акватории Анапы

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Специалисты МЧС с помощью квадрокоптера продолжают обследовать береговую линию в районе Анапы. Места, где может оставаться мазут после крушения танкеров, наносят на специальную карту для детальной проверки. Эксперты уверяют, на пляжах нефтепродуктов не осталось. В связи с этим крупнейший детский санаторно-оздоровительный комплекс "Жемчужина России" в Анапе начал принимать детей. Всего в этом сезоне его посетят около трех тысяч юных отдыхающих.

Тем временем в Тверской области сотрудники МЧС вытащили кота из вентиляции 9-этажного жилого дома. Животное забралось на крышу и провалилось в шахту, пролетев до самого низа. Спасателям пришлось проделать отверстие в подвале, чтобы вытащить напуганное животное на поверхность. В итоге пушистого благополучно передали хозяину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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