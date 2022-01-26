Более 20 боевых кораблей вышли на учения в Черное море. Они покинули пункты базирования в Севастополе и Новороссийске для участия в маневрах.

Ранее маневры начались на Северном и Балтийском флотах, а также в Каспийской флотилии. Тихоокеанцы уже показали свою отличную подготовку на совместных российско-китайских военно-морских маневрах "Мирное море-2022" в западной части Аравийского моря.

Все эти учения были запланированы и необходимы для подготовки Вооруженных сил России на 2022 год. Всего планируют привлечь 140 боевых кораблей и судов, больше 60 летательных аппаратов и 1 тысячу единиц военной техники. Будет задействовано почти 10 тысяч военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.