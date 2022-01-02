Портал Sohu предрек катастрофу ВВС США в случае налета F-35 на Россию с Черного моря

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Военно-воздушные силы США ждет катастрофа в случае массированного налета новейших американских истребителей F-35 на Россию с Черного моря. Об этом написали аналитики портала Sohu.

По мнению экспертов, США и НАТО концентрируют войска и оружие у южных границ России. При этом в случае авиационного налета Альянс ожидает "большой сюрприз" – модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2, находящиеся в Крыму.

Как отмечают авторы статьи, российская система ПВО имеет многофункциональную радиолокационную станцию и систему обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе. С-300ПМ-2 способен найти американские истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 километров.

"Как только американские F-35 нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками", – написал обозреватель.

В материале утверждается, что США и НАТО имеют возможность нанести удары по важным городам из-за положения Черного моря. При этом российская разветвленная сеть ПВО, включающая в себя системы С-300, С-400 и С-500, останавливает страны Запада от провокаций.

Ранее в ночь с 30 на 31 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Переговоры президентов продолжались 50 минут.

В ходе беседы глава Белого дома пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В свою очередь, Путин сказал американскому коллеге, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных властям США.