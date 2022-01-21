Россияне рассказали, что их раздражает в других водителях на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российские автолюбители рассказали, что их раздражает в других водителях на дорогах. Об этом сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что больше половины российских водителей (55%) испытывают нервы из-за других участников движения. При этом около 20% водителей испытывают раздражение из-за этого где-то раз в неделю. В то же время 17% респондентов заявили, что уже и не помнят, когда в последний раз нервничали за рулем.
Еще 13% участников исследования не любят, когда другие водители не пользуются поворотниками, 11% выделили подрезания, а 10% – неправильную парковку, закрывающую проезд или обзор. Также среди действий, которые раздражают российских автомобилистов, – использование обочины для объезда затора (9%), просьбы уступить дорогу с помощью моргания передними фарами (3%) и попытки пристроиться за спецтранспортом, когда другие водители уступают ему дорогу (3%).
Также российским автолюбителям не нравится пользование гаджетами пешеходами во время пересечения дороги (23%), переход дороги в неположенном месте (19%), избегание сигналов светофора (13%) и непредсказуемые действия (12%). 11% участников исследования из раздражающих факторов выделили участников движения, которые не сходят с велосипеда или самоката при переходе дороги, и тех, кто очень долго пересекает проезжую часть.
Достаточное число автомобилистов видят причину появления доставляющих нервов случаев на дорогах в плохом воспитании участников движения. 17% указали на небольшой опыт вождения, 13% выделили плохое состояние дорог, по которым сложно ехать, соблюдая правила.
В знак извинения от начавшего конфликт водителя большинство могут принять мигание аварийкой (36%), 25% опрошенных согласны на примирительный жест, а 19% заявили, что хорошим вариантом будет быстрое освобождение дороги. Извинений словами ждут 5% участников исследования. Другие считают, что для разрешения конфликта не надо делать каких-либо действий.
Не сдерживают своих эмоций при конфликте на дорогах 37% опрошенных. 11% автомобилистов становятся спокойнее, понимая, что трудности других участников движения их лично не касаются. Однако практически половина участников исследования (48%) нервничают не так сильно, чтобы принимать какие-либо определенные меры.
Ранее в столичной Госавтоинспекции предупредили о рейдах в Москве. В ведомстве уточнили, что работа по выявлению нетрезвого водителя проводится регулярно, но с пятницы по воскресенье сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание таким нежелательным явлениям.
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