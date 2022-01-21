Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

16:43

Госавтоинспекция предупредила о рейдах в Москве

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичной Госавтоинспекции предупредили о рейдах в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

"Работа по профилактике нетрезвого вождения проводится регулярно, но с пятницы по воскресенье мы уделяем особое внимание этим нежелательным явлениям", – говорится в сообщении.

Согласно оперативным данным, с начала 2022 года были выявлены 1 323 нетрезвых водителя. У 589 автолюбителей было установлено состояние опьянения, 660 автомобилистов отказались от прохождения медосвидетельствования и 74 повторно сели за руль в нетрезвом состоянии или впоследствии отказались от процедуры освидетельствования, будучи лишенными прав за такие же правонарушения.

"Нетрезвые водители – самый скверный список, в который лучше не попадать", – заключили в ГИБДД.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы рассказали об опасности остановки на МКАД. Скоростной режим на автодороге достигает 100 километров в час, поэтому важно вовремя заметить остановившийся автомобиль. При этом иногда водители недооценивают риски и, пытаясь доехать до безопасного места, останавливаются в полосе движения при поломке автомобиля.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать