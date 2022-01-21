Госавтоинспекция предупредила о рейдах в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичной Госавтоинспекции предупредили о рейдах в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.
"Работа по профилактике нетрезвого вождения проводится регулярно, но с пятницы по воскресенье мы уделяем особое внимание этим нежелательным явлениям", – говорится в сообщении.
Согласно оперативным данным, с начала 2022 года были выявлены 1 323 нетрезвых водителя. У 589 автолюбителей было установлено состояние опьянения, 660 автомобилистов отказались от прохождения медосвидетельствования и 74 повторно сели за руль в нетрезвом состоянии или впоследствии отказались от процедуры освидетельствования, будучи лишенными прав за такие же правонарушения.
"Нетрезвые водители – самый скверный список, в который лучше не попадать", – заключили в ГИБДД.
Ранее в Госавтоинспекции Москвы рассказали об опасности остановки на МКАД. Скоростной режим на автодороге достигает 100 километров в час, поэтому важно вовремя заметить остановившийся автомобиль. При этом иногда водители недооценивают риски и, пытаясь доехать до безопасного места, останавливаются в полосе движения при поломке автомобиля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: