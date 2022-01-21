Госавтоинспекция предупредила о рейдах в Москве

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В столичной Госавтоинспекции предупредили о рейдах в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

"Работа по профилактике нетрезвого вождения проводится регулярно, но с пятницы по воскресенье мы уделяем особое внимание этим нежелательным явлениям", – говорится в сообщении.

Согласно оперативным данным, с начала 2022 года были выявлены 1 323 нетрезвых водителя. У 589 автолюбителей было установлено состояние опьянения, 660 автомобилистов отказались от прохождения медосвидетельствования и 74 повторно сели за руль в нетрезвом состоянии или впоследствии отказались от процедуры освидетельствования, будучи лишенными прав за такие же правонарушения.

"Нетрезвые водители – самый скверный список, в который лучше не попадать", – заключили в ГИБДД.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы рассказали об опасности остановки на МКАД. Скоростной режим на автодороге достигает 100 километров в час, поэтому важно вовремя заметить остановившийся автомобиль. При этом иногда водители недооценивают риски и, пытаясь доехать до безопасного места, останавливаются в полосе движения при поломке автомобиля.