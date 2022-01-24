Госавтоинспекция проведет рейд по соблюдению ПДД в Москве

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Сотрудники Госавтоинспекции 25 января проведут в Москве рейд по соблюдению правил дорожного движения водителями и пешеходами.

"Особое внимание мы уделим следующим нарушениям: непредоставлению преимущества в движении пешеходам, переходу улиц в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора, а также профилактике ДТП с участием пешеходов в темное время суток", – говорится в сообщении.

Также сотрудники ГИБДД проведут беседы с детьми и родителями о необходимости ношения световозвращающих элементов одежды и соблюдении безопасности при переходе дороги. В ведомстве отметили, что в 2021 году самым частым происшествием был наезд на пешехода.

"Большая часть таких ДТП произошла в зоне действия пешеходных переходов. При этом основной причиной таких аварий в подавляющем большинстве случаев являются нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов", – добавляется в сообщении.

Ранее в столичной Госавтоинспекции назвали наиболее частые нарушения правил дорожного движения водителей такси. Чаще всего они управляли автомобилем без техосмотра, водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения, с наличием неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

