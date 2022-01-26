Первые российские корабли вышли на учения в Черное море. На Западе расценили это как подготовку к нападению. Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в адрес России постоянно звучат требования прекратить тренировки на собственной территории.

Подогревают ситуацию и различные статьи зарубежных СМИ. Одна из последних опубликована в The Sun. В ней пишут, что Россия намеревается не просто вторгнуться на территорию Украины, а нанести сокрушительный удар с помощью самого дьявольского арсенала, придуманного российскими инженерами.

Военный обозреватель Александр Артамонов прокомментировал сложившуюся ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.