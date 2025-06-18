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Новости

18 июня, 07:30

Безопасность

Код от "Госуслуг" перестал приходить пользователям во время телефонного разговора

Код от "Госуслуг" перестал приходить пользователям во время телефонного разговора

Мошенники начали использовать приложение SuperCard для перехвата бесконтактных платежей

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С 1 июня в России действует новая мера по защите пользователей портала "Госуслуги" от мошенников. Теперь код для смены пароля не приходит, если пользователь в этот момент разговаривает по телефону. Об этом сообщили в комитете Госдумы по информационной политике.

Мера направлена на борьбу с мошенниками, которые часто применяют тактику психологического давления: звонят жертве и одновременно убеждают ее совершать действия на портале. Новое ограничение позволяет прервать разговор и не поддаваться на уловки, что значительно снижает риск взлома аккаунтов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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