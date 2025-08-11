"Калашников" представил новый пулемет РПЛ-7 и автоматы АК-15

Концерн "Калашников" впервые представил ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7, а также малогабаритные автоматы АК-15СК и АК-15К. Презентация прошла в подмосковной Кубинке.

Новый пулемет – аналог РПЛ-20 калибра 5,45, но адаптирован под калибр 7,62 миллиметра. Он отличается компактностью, малым весом и большим носимым боекомплектом.

Автоматы АК-15СК и АК-15К являются модернизированной версией АК-12 в калибре 5,45 миллиметра и позволяют устанавливать коллиматоры, приборы ночного видения и тепловизионные прицелы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.