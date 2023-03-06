Подготовка штурмовых групп российской армии продолжается в тыловом районе СВО

Подготовка штурмовых групп российской армии продолжается в тыловом районе спецоперации. Минобороны показало отработку взятия окопов. Военнослужащие тренируются парами. Боевая двойка зачищает извилистое укрепление с бойницами для снайперов и пулеметчиков. Основные этапы базовой подготовки мотострелковых групп – бои в окопе, штурм и отход. Все инструкторы, проводящие тренировки, имеют боевой опыт.

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