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29 сентября, 19:15

Происшествия

Руферов из РФ судят в США за незаконное проникновение на крышу небоскреба в Нью-Йорке

Руферов из РФ судят в США за незаконное проникновение на крышу небоскреба в Нью-Йорке

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Московских руферов судят в США за незаконное проникновение на крышу небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Иван Кузнецов и Ангелина Николау без страховки залезли на шпиль здания и вывесили там баннер. Находясь на вершине, парень сделал предложение своей девушке. Теперь их обвиняют в незаконном проникновении на частную территорию и порче имущества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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