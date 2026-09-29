Эксперт рассказал, как проверить собеседника перед первым свиданием

При знакомстве в онлайн-приложении перед личной встречей стоит обратить внимание на поведение собеседника. Как рассказал директор по маркетингу, стратегии и партнерству в дейтинг-приложении Евгений Мамаев, насторожить могут идеальные фотографии, отказ от видеозвонков и встреч, а также противоречия в рассказах о себе.

Специалист рекомендует перед первым свиданием созвониться по видео и договориться о встрече в людном месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.