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29 сентября, 08:00

Общество

Эксперт рассказал, как проверить собеседника перед первым свиданием

Эксперт рассказал, как проверить собеседника перед первым свиданием

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При знакомстве в онлайн-приложении перед личной встречей стоит обратить внимание на поведение собеседника. Как рассказал директор по маркетингу, стратегии и партнерству в дейтинг-приложении Евгений Мамаев, насторожить могут идеальные фотографии, отказ от видеозвонков и встреч, а также противоречия в рассказах о себе.

Специалист рекомендует перед первым свиданием созвониться по видео и договориться о встрече в людном месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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