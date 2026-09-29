Маркетологи заявили, что акции в магазинах не всегда делают покупки выгоднее

Акции "купи один, второй в подарок" и "три по цене двух" создают у покупателей ощущение выгодной покупки. При этом магазины не продают товары себе в убыток, а чаще проводят такие акции в категориях с высокой наценкой, например в косметике, парфюмерии, бытовой химии, одежде и продуктах, рассказали маркетологи.

Реальную выгоду покупатель может получить в отдельных случаях, например если магазину нужно быстро продать излишки товара, продукция близка к окончанию срока годности или торговой точке необходимы оборотные средства. Перед покупкой маркетологи советуют проверить, нужен ли он сейчас и действительно ли цена снизилась.

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