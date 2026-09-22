Интерес российских школьников к рабочим профессиям вырос почти на 35%

Интерес российских школьников к рабочим профессиям и обучению в колледжах вырос почти на 35%. Одной из причин эксперты называют высокие зарплаты квалифицированных специалистов.

В регионах опытные рабочие могут получать до 250 тысяч рублей в месяц. Кроме того, спрос на квалифицированных специалистов остается высоким, что позволяет выпускникам быстрее найти работу.

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