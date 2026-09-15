В России составили рейтинг самых престижных профессий. Согласно опросу, первое место уже не первый год занимают программисты и ИТ-специалисты. Они набрали 17% голосов.

На второй строчке – инженеры и квалифицированные рабочие. Среди инженерно-технических специальностей больше всего ценят проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. Среди рабочих профессий – сварщиков, токарей, операторов станков и электриков.

Еще 8% участников опроса считают престижной должность топ-менеджера. В тройку лидеров также вошли стоматологи и хирурги, а также военнослужащие.

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