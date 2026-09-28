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28 сентября, 22:45

Общество

Первые заморозки ожидаются в Москве в конце недели

Первые заморозки ожидаются в Москве в конце недели

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Первые заморозки могут прийти в ТиНАО уже в пятницу, а в Московской области они ожидаются в конце недели. В центре столицы температура пока не опустится ниже нуля из-за влияния городского "острова тепла". При этом в первой половине недели днем воздух будет прогреваться до 14–16 градусов, а с пятницы, 2 октября, и в выходные – до 12–14.

Погода будет преимущественно сухой и спокойной, ночью и утром местами возможны туман и плотная облачность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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