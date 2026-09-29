Росстандарт утвердил новый ГОСТ на детские молочные смеси

Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на детские молочные смеси. Он вступит в силу с начала следующего года. Стандарт требует максимально приблизить состав белков в смесях к составу белков женского молока.

На упаковке должна быть размещена надпись "Для питания детей раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание". Также на пачках смесей больше нельзя будет размещать изображения малышей.

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