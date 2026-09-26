Врачи рассказали о симптомах "холодной" простуды

Сухой кашель, боль в горле, заложенность носа и слабость могут быть признаками "холодной" простуды. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник НИИВС имени Мечникова, доктор медицинских наук, врач-вирусолог Елена Малинникова.

По словам специалиста, под этим названием могут подразумевать разные вирусные инфекции, которые протекают без повышения температуры. При этом отсутствие жара не говорит о том, что болезнь переносится легко.

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