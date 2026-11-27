Россияне пожаловались на штрафы в отелях Китая за якобы испорченные кровью наволочки. По словам туристов, после сна на подушках появляются красные пятна, а администрация гостиниц требует за испорченное белье до 2,5 тысячи рублей.

Путешественники предполагают, что персонал заранее наносит на ткань краситель, который проявляется при контакте с влагой. По отзывам туристов, подобные случаи происходят не только в Китае, но и в других азиатских странах.

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