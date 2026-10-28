Российские туристы пожаловались на испорченный отдых в ОАЭ из-за утечки топлива в Ормузском проливе. На некоторых пляжах выставили охрану, а береговую линию закрыли для посещения.

Туристка Наталия Лебедева, отдыхающая в эмирате Рас-эль-Хайма, рассказала, что сразу связалась с туроператором в Москве, где ей посоветовали обратиться к местному гиду. По словам женщины, представитель компании сослался на большое количество заявок и попросил подождать, пока решаются вопросы.

Другая отдыхающая добавила, что сначала на пляже появились охранники, а позже всю прибрежную зону огородили лентой. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.