17 ноября, 23:30Город
Новогодние украшения появились на улицах Москвы
В Москве начали устанавливать новогодние украшения. Тверскую улицу уже украсили пихтами с гирляндами и шарами, на Манежной площади готовят тематические декорации и большую карусель.
Перед Большим театром появятся фигуры балерин и героев "Щелкунчика", а на Тверском бульваре смонтируют световой тоннель. Праздничное оформление также появится на Пушкинской площади, Никольской улице и Лубянке.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.