В Москве начали устанавливать новогодние украшения. Тверскую улицу уже украсили пихтами с гирляндами и шарами, на Манежной площади готовят тематические декорации и большую карусель.

Перед Большим театром появятся фигуры балерин и героев "Щелкунчика", а на Тверском бульваре смонтируют световой тоннель. Праздничное оформление также появится на Пушкинской площади, Никольской улице и Лубянке.

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