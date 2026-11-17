Столичный общественный транспорт готовят к зиме. В том числе специалисты проверяют аэроэкспрессы, которые курсируют между городом и аэропортами Шереметьево и Домодедово.

К зиме также готовят пассажирские терминалы и экспресс-автобусы. В последних осматривают тормоза, рулевое управление, ходовую часть и систему отопления.

Около 240 машинистов, их помощников и водителей проходят инструктаж на случай сложных погодных условий. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.