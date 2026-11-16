Около 150 предприятий участвуют в проекте высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом рассказал министр транспорта России Дмитрий Ядров на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

По его словам, на испытательном полигоне Саблино – Тосно уже проводят испытания верхнего строения пути. Там совершили около 200 поездок. В следующем году испытания планируют начать на участке от Москвы до Твери.

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