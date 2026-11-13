Пассажиры смогут пройти на посадку на ВСМ Москва – Санкт-Петербург без паспорта

Пройти на посадку на высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург пассажиры смогут не показывая паспорт. Достаточно заранее привязать данные в приложении и посмотреть в камеру у турникета. Об этом рассказали на форуме "Общественный транспорт".

Пассажирам также обещают стабильный Wi-Fi в вагонах, интерактивные сервисы и даже инновационную модель питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.