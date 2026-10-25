Собянин: стартовала проходка тоннеля между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро

В Москве началась проходка соединительной ветки между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Щиту "Эсмина" предстоит пройти более полукилометра и проложить однопутный тоннель от монтажной камеры у Замоскворецкого радиуса в сторону станции "ЗИЛ". Работы пройдут в Даниловском районе в пойме Москвы-реки на глубине почти 24 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.