Роботакси начали перевозить пассажиров в Марьине и Люблине

В Москве роботакси начали перевозить пассажиров в тестовом режиме в районах Марьино и Люблино. До конца года количество таких автомобилей на улицах столицы планируют увеличить примерно до 200, сообщили в Минтрансе.

Машины используют лидары, радары и камеры для анализа дорожной обстановки. Во время поездок за их работой следят водители-испытатели, которые при необходимости могут взять управление на себя.

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