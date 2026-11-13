13 ноября, 23:00Транспорт
Более 5,5 тыс дворовых шлагбаумов подключили к дистанционному управлению в Москве
Более 5,5 тысячи дворовых шлагбаумов в Москве подключили к дистанционному управлению. Теперь открывать их можно через приложение "Парковки России".
Доступ к управлению могут получить не только собственники квартир, но и гости с арендаторами. Для этого владелец должен предоставить им гостевой доступ повышенного уровня в личном кабинете приложения "Электронный дом".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.