Более 5,5 тыс дворовых шлагбаумов подключили к дистанционному управлению в Москве

Более 5,5 тысячи дворовых шлагбаумов в Москве подключили к дистанционному управлению. Теперь открывать их можно через приложение "Парковки России".

Доступ к управлению могут получить не только собственники квартир, но и гости с арендаторами. Для этого владелец должен предоставить им гостевой доступ повышенного уровня в личном кабинете приложения "Электронный дом".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.