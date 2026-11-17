В Ново-Переделкине завершили монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе. Он соединит Новомосковский и Западный административные округа, а также станет частью многоуровневой развязки на пересечении с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

В рамках проекта построят более двух километров дорог и четыре съезда. По новому путепроводу также планируют запустить наземный общественный транспорт. Завершить работы рассчитывают в следующем году.

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