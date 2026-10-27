Сисадмин в Москве похитил из офиса 5 ноутбуков и 50 док-станций на 2 млн рублей

Полицейские в Москве задержали системного администратора, подозреваемого в краже техники из офиса компании, где он работал.

За период с апреля по июль он похитил 5 ноутбуков и более 50 док-станций, общая стоимость которых превысила 2 миллиона рублей. При обыске у него нашли только 1 ноутбук. Остальные устройства он успел продать, а деньги потратил. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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