Сергей Собянин принял участие в 11-й конференции "Путешествие в мир ИИ", которая в эти дни проходит в Москве.

Мэр показал Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, как столица использует Цифровой двойник города – систему ИИ-сервисов для управления мегаполисом, которая работает с 2019 года. Это точная виртуальная копия Москвы в границах ЦКАД со всеми зданиями, дорогами и коммуникациями.

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