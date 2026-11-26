26 ноября, 18:45Мэр Москвы
Сергей Собянин принял участие в 11-й конференции "Путешествие в мир ИИ" в Москве
Сергей Собянин принял участие в 11-й конференции "Путешествие в мир ИИ", которая в эти дни проходит в Москве.
Мэр показал Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, как столица использует Цифровой двойник города – систему ИИ-сервисов для управления мегаполисом, которая работает с 2019 года. Это точная виртуальная копия Москвы в границах ЦКАД со всеми зданиями, дорогами и коммуникациями.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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