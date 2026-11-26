Международная федерация хоккея обжалует в Федеральном суде Швейцарии решение о допуске российских сборных к международным турнирам. Отстранение российских команд действовало с 2022 года. Ранее Спортивный арбитражный суд обязал федерацию допустить россиян к соревнованиям.

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" провел торжественную церемонию в честь рекорда Александра Овечкина. Российский нападающий стал лучшим ассистентом в истории команды. Рекорд Овечкин установил 20 ноября в матче с "Баффало Сейбрз", доведя число результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ до 763.

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